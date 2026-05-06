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Barrio residencial Mini penthouse magnifique

Jerusalén, Israel
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Barrio residencial Mini penthouse magnifique
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ID: 36095
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Anilevitch, 71

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Excepcional ático con vistas impresionantes! Descubra este espléndido 4 habitaciones de 117 m2, diseñadas con cuidado y refinamiento, combinando lujo, comodidad y materiales de alta calidad. Una enorme terraza de 25 m2 frente al cielo ofrece una vista sin obstáculos y baña el apartamento con luz natural. La suite principal tiene su propio baño privado, y cada detalle del apartamento ha sido diseñado para ofrecer una calidad de vida única. Situado en un edificio moderno y a gran escala, con acabados muy altos, la propiedad también incluye 2 plazas de aparcamiento privados y una bodega adyacente. Un bien raro, una oportunidad para no perderse para vivir comodidad, elegancia y la excepción.

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