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Barrio residencial Appartement situe au coeur de tel aviv dans immeuble style bauhaus

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38777
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
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Tel-Aviv, Israel
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