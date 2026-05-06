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Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35923
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

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Venta – Fabuloso ático en un edificio histórico en el corazón de Tel Aviv! 5 piezas 4 dormitorios (incluyendo una habitación segura) 2 baños 3 aseos Terraza privada con posibilidad de instalar un Jacuzzi 130 m2 interior + 20 m2 terraza + 70 m2 azotea No hay aparcamiento Precio: 15,000,000 NIS Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o una visita de vídeo.

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