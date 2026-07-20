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Barrio residencial Lev hair 2 5 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38353
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 61

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, Lev-Hair, cerca de Rothschild Planta baja elevada (5 pasos para subir) 2.5 piezas 62 m2 Renovado Uso máximo del espacio 3 exposiciones : Sur, Este, Oeste Muy brillante Alquiler a 8.000 por mes Miklat en el edificio Precio: 3.180.000

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Tel-Aviv, Israel
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