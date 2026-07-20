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Barrio residencial Bel immeuble neuf florentine

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38384
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Benvenisti, 11

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Florentine. Construcción nueva y de calidad. 6a planta en 7 con ascensor. Dos habitaciones. 51m2 + 14m2 terraza. Exposición: Este. Techo alto. 1 estacionamiento normal. Genial para una inversión como vivir allí. Alquiler potencial a 7.500sh/mes. Precio: 3 150 000sh.

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