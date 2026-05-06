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Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Tel-Aviv, Israel
de
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ID: 35946
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tchernichovsky, 5

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Exclusiva – Chernichovsky Street, Bezall proyecto Shenkin distrito Gran apartamento de 3 habitaciones, muy luminoso Norte / Oeste Alrededor de 87 m2 + 9 m2 de terraza (un dormitorio en el lado interior del edificio) Seguridad 24 horas Sala de deportes Aparcamiento Cave Posibilidad de muebles completos El apartamento está actualmente alquilado a un excelente arrendatario por otros seis meses, con un alquiler de 13.500 NIS. Precio: 6 600 000 NSI

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