  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat HaSharon
  4. Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings

Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings

Ramat HaSharon, Israel
de
$2,67M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 36082
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat HaSharon
  • Dirección
    Yavne, 58

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón de Ramat Hasharon 5 habitaciones familiares con 3 plazas de aparcamiento + 2 bodegas Accesible a personas con movilidad reducida (construcción + apartamento) Edificio de pie con gimnasio / squash campo y sauna. Vista totalmente clara al mar Muy rara y buscada

Localización en el mapa

Ramat HaSharon, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove
Jerusalén, Israel
de
$966,680
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Jerusalén, Israel
de
$4,70M
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,23M
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$4,06M
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,26M
Está viendo
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Ramat HaSharon, Israel
de
$2,67M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Mostrar todo Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Israel
de
$3,20M
BZH Aprovecha esta oportunidad: para adquirir una hermosa casa caliente en la popular calle Hamochava! - Cottage de 5.5 habitaciones bien cuidadas de unos 150 m2, - Gran jardín de 250 m2, con árboles frutales, - cálido y acogedor salón, - Cocina cajera con 2 lavabos y comedor, - Un cuarto s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Mostrar todo Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Nahariya, Israel
de
$1,622
Hermoso jardín 4/5 habitaciones. Tiene todo: balcón, jardín, mamá, bodega, aparcamiento. Zona residencial a 15 minutos a pie del centro de la ciudad. Referencias serias solicitadas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
de
$2,68M
PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NEUF DE SEULEMENT 6 ETAGEs. BELLES TERRASES
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir