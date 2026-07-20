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Barrio residencial Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit

Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
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ID: 38266
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Simta Almonit, 3

Sobre el complejo

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Apartamento de 4 habitaciones en un nuevo edificio, situado en el corazón de Tel Aviv, a pocos pasos de Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y la playa. Características: • 4 piezas • 97 m2 de espacio habitable • Nuevo edificio • Amplia exposición Norte – Oeste • Muy brillante • Plaza de aparcamiento privado • Servicios modernos Precio solicitado: 6 600 000 Una dirección rara en una de las zonas más populares de Tel Aviv, ofreciendo un entorno de vida excepcional.

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Tel-Aviv, Israel
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