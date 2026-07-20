Barrio residencial Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit

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Apartamento de 4 habitaciones en un nuevo edificio, situado en el corazón de Tel Aviv, a pocos pasos de Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y la playa.
Características:
• 4 piezas
• 97 m2 de espacio habitable
• Nuevo edificio
• Amplia exposición Norte – Oeste
• Muy brillante
• Plaza de aparcamiento privado
• Servicios modernos
Precio solicitado: 6 600 000
Una dirección rara en una de las zonas más populares de Tel Aviv, ofreciendo un entorno de vida excepcional.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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