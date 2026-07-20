  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove

Barrio residencial Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove

Tel-Aviv, Israel
de
$1,69M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 38465
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nordau Avenue, 51

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial Tout neuf appartement de 4 pieces dans le nouveau projet aura au centre ville
Hadera, Israel
de
$682,240
Barrio residencial Maison a jaffa 4 etages vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,28M
Barrio residencial A ne pas manquer ideal appartement familial 4 pieces 2 salles de bains agreable calme lumineux renove et spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Barrio residencial Penthouse en plein centre ville de netanya
Netanya, Israel
de
$1,28M
Está viendo
Barrio residencial Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,69M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Netanya, Israel
de
$783,920
Apartamento en venta en el centro de Netanya, cerca de Shuk, Mall y estación central de autobuses. Nuevo edificio con jardín exclusivo al edificio y sala de fiestas. 9a planta en 12, con 2 ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 113 m2 + 15 m2 de mirpeset. 1 plaza de aparcamiento. 1 sótano. Pre…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Barrio residencial Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Barrio residencial Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse rue yehuda alevi
Barrio residencial Penthouse rue yehuda alevi
Barrio residencial Penthouse rue yehuda alevi
Barrio residencial Penthouse rue yehuda alevi
Barrio residencial Penthouse rue yehuda alevi
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse rue yehuda alevi
Barrio residencial Penthouse rue yehuda alevi
Netanya, Israel
de
$619,920
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir