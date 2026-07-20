  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Immeuble neuf vieux nord proche mer

Barrio residencial Immeuble neuf vieux nord proche mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 38335
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehezkel, 38

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Hayarkon Park y el mar! Nuevo edificio de 3 años. 3a planta en 6 con ascensor. Tres habitaciones. 63m2 + 8m2 terraza. Mamad. Un estacionamiento robótico. 2 exposiciones. Precio: 4.800.000sh

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$654,360
Barrio residencial 3 pieces a holon centre
Ascalón, Israel
de
$449,360
Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$980,720
Barrio residencial Quartier francophone de youd bet a vendre bel appartement de 4 pieces
Asdod, Israel
de
$806,880
Barrio residencial Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer a ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,77M
Está viendo
Barrio residencial Immeuble neuf vieux nord proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Netanya, Israel
de
$2,26M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf
Barrio residencial 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf
Barrio residencial 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf
Barrio residencial 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf
Barrio residencial 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,23M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir