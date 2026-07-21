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Barrio residencial Centre ville hadera

Hadera, Israel
de
$715,040
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ID: 38855
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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excelente caso en el centro de Hadera - edificio moderno entrega en 2021 4 habitaciones 109 m2 + 30 m2 terraza bodega + estacionamiento Mamá ha sido 4 ascensor en el edificio vista del mar

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Hadera, Israel
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