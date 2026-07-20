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Barrio residencial Centre ville bel immeuble grand appartement

Ra'anana, Israel
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ID: 38289
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Atidim

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Alquiler – Ra'anana Situado en una zona buscada de Ra'anana, este hermoso apartamento de 6 habitaciones ofrece hermosos volúmenes y un ambiente de vida agradable, ideal para una familia. ✔️ 150 m2 de espacio habitable ✔️ Terraza (espejo) de 16 m2 ✔️ Segundo piso ✔️ Aparcamiento privado ✔️ Cave Un apartamento luminoso y funcional, cerca de escuelas, tiendas y todas las comodidades. ? Disponible el 10 de agosto.

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Ra'anana, Israel
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