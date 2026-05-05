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Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,86M
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ID: 36361
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shaul HaMelekh, 29

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En el corazón de Tel Aviv, cerca del Teatro d'Habima. 120m2 salón con 3 dormitorios, amplio salón y cocina independiente. Producto de alta calidad para ser incautado.

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Tel-Aviv, Israel
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