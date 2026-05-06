  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble

Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble

Tel-Aviv, Israel
de
$1,58M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36084
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Modigliani, 9

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón de Tel Aviv. A 15 minutos de la playa. Nuevo edificio con estacionamiento. 3 habitaciones totalmente equipadas y amuebladas. 78m2 espacio de vida neto. Calle muy tranquila y verde. Perfecto para una inversión o pie a tierra en Tel Aviv.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Israel
de
$479,960
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Jerusalén, Israel
de
$3,51M
Barrio residencial Tres belle vue mer
Ascalón, Israel
de
$346,450
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,89M
Barrio residencial Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Ra'anana, Israel
de
$5,39M
Está viendo
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Tel-Aviv, Israel
de
$1,58M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$8,20M
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer
Bat Yam, Israel
de
$581,360
En el corazón de Bat Yam, en una popular calle central, este apartamento goza de una ubicación ideal: a solo 400 metros del mar y cerca de todas las comodidades de la vida cotidiana, las tiendas y el transporte. Apartamento 3 habitaciones luminoso 74m2 3a planta con ascensor Ubicación centr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$19,50M
Ático de lujo en el Viejo Norte con vistas a la ciudad y al mar. 4.5 habitaciones de 168 m2 con 2 balcones de 48 m2 y 26 m2. Magnífica terraza privada en el techo de 40 m2. 3 dormitorios grandes y uno más pequeño. 3 baños. Nuevo edificio de alta gama con ascensor y 2 plazas de aparcamiento p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir