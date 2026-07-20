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Barrio residencial Superbe 3 pieces dans une petite rue calme entre gordon et frishman

Tel-Aviv, Israel
de
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ID: 38286
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Gezer, 6

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Venta exclusiva, En una de las calles más bellas del viejo norte 6 rue Gezer Calle tranquila y verde, apartamento de carácter en Tel Aviv Edificio tranquilo y bien mantenido En la tercera planta y media, piso 85 m2 3 habitaciones, amplias y muy luminosas ☀️Exposición triple Techos altos Actualmente alquilado

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Tel-Aviv, Israel
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