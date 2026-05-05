  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion

Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion

Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 36258
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Emile Zola, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
APARTADO D'EXCEPTION CALME ET VERDOYANT IMMEUBLE DE STANDING AVEC HAUTS PLAFONDS TRÈS BELLE TERRASSE

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Maison mitoyenne refaite a neuf
Ascalón, Israel
de
$811,200
Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh
Hadera, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israel
de
$493,480
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial Special investisseurs
Ascalón, Israel
de
$564,460
Está viendo
Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$5,61M
¡Nuevo para venta exclusiva! 30 Sheinkin Street (La esquina de Yohanan Hasandler Street) Bienes excepcionales Luminoso apartamento de 2 dormitorios renovado con arreglo óptimo! 64 m2 de espacio habitable + 4 m2 de terraza soleada Segundo piso ¡En un edificio de lujo con ascensor! El apartam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Apartamento completamente reformado. Edificio con ascensor / digicode. Amueblado y equipado. A cinco minutos del mar. Disponible inmediatamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$1,18M
Marina d'Ashkelon - Un 5 pièces grand standing avec belle vue mer
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir