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Barrio residencial Vue mer exceptionnelle

Ascalón, Israel
de
$540,600
6/5/26
$540,600
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$537,420
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ID: 35536
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

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En el puerto deportivo, a 1 minuto de la playa, muy buen negocio. Apartamento 3 habitaciones de 60 m2 con terraza de 12 m2 con una hermosa vista al mar. Estacionamiento subterráneo.

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Ascalón, Israel
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