  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$986,832
1/6/26
$986,832
31/5/26
$984,060
;
5
Dejar una solicitud
ID: 37290
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shalom Yehuda, 3

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como varias tiendas cercanas situadas en un centro comercial, situado en el corazón de Talpiot, cerca de las carreteras, el tranvía está a 15 minutos a pie de Baka. Este proyecto ofrece apartamentos de 2 a 5 habitaciones, planta baja, mini áticos y áticos. Entregado en Diciembre 2026 3 p 77m2 y 8.4m2 terraza 3 p 81m2 y entre 8 y 12m2 terraza 3 p 87m2 y 10 m2 de terraza 4 p 105m2 y entre 12 y 18m2 4 p 98m2 y terraza entre 10 y 13m2 4 p 102m2 y terraza entre 10 y 13m2 5 p 122m2 y terraza entre 13 y 16m2 Los precios comienzan a 2.775.000 sh y cada apartamento viene con bodega y estacionamiento 4 habitaciones de 105m2 con terraza de 13m2, aparcamiento y sótano de la primera planta Precio desde 3.754.000 sh Ático de 4 habitaciones de 140m2 con hermosa terraza de 33m2. Mini ático de 4 habitaciones de 136m2 con hermosa terraza de 118m2 Métodos de pago: 15% en la firma 15% cada 5 meses 15% en entrega clave (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% HT)

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$5,52M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$651,480
Barrio residencial Ramez 3 quartier ramez rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,55M
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,56M
Barrio residencial Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,52M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$986,832
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove
Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove
Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove
Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$2,314
Luminoso y totalmente renovado apartamento en Kiryat Yovel JERUSALEM. Con terraza muy grande y pergola, ideal para una gran soucca
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Ascalón, Israel
de
$594,520
District City - Duplex 4 habitaciones
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent
Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent
Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent
Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent
Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent
Mostrar todo Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent
Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israel
de
$519,760
Nuevo programa en el nuevo barrio de Netivot Condiciones de pago pendientes 3 años de construcción Sin indexación Nuevo programa: 15% en la firma 85% antes de que las llaves sean entregadas!!! En el corazón del floreciente barrio de Maalot HaNahal en Netivot, descubra el nuevo proyecto res…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir