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Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Ra'anana, Israel
de
$1,16M
1/6/26
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31/5/26
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ID: 37095
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    rhbt byt hknst

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Hermoso apartamento de 118 m2 y 9 m2 de terraza. aparcamiento. orientación sur / oeste muy soleado. Cierra la escuela Yahvne. Nueve nunca viven. Precio interesante, inferior a caminar por una hermosa superficie. Sala de estar muy grande. 2 baños. Vista baja del parque

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Ra'anana, Israel
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