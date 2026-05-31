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Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing

Tel-Aviv, Israel
de
$1,70M
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ID: 37850
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin

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Venta En el hermoso complejo Betsalel con gimnasio y guardia Cerca de la playa, shuk y Sheinkin 2 habitaciones muy espaciosas 60m2 Muy bonito balcón de 8m2 4a planta con ascensor Aparcamiento subterráneo 4.800.000 Nis

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Tel-Aviv, Israel
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