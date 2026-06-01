Barrio residencial 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

Nuevo en venta exclusivamente, En el nuevo norte, cerca de la plaza Rabin En 22 Bloch Street, edificio renovado En un nuevo edificio habitado actualmente En el cuarto piso con vista abierta Apartamento 3 habitaciones de unos 78 m2 + una bonita y espaciosa terraza soleada de unos 10 m2 ¡Abuela! orientación oeste, bañado en luz natural Orientación Norte y Oeste Una ducha y dos aseos En la propiedad hay una bodega y un aparcamiento seguro.