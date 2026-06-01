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Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Jerusalén, Israel
de
$1,21M
1/6/26
$1,21M
31/5/26
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ID: 37281
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

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Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2 Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, compuesto por 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Entregado en diciembre 2026 Los espacios públicos existentes serán desarrollados y convertidos en espacios verdes con nuevas y amplias aceras. Un nuevo centro cultural con una biblioteca de cine enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel. Apartamento de 4 habitaciones 94m2 y 12m2 terraza en la planta 14 Precio: 3.200.000 sh incluyendo 1 bodega y 1 estacionamiento Apartamento de 4 habitaciones 104m2 y 12m2 terraza en la 4a planta Precio : 3,400,000 sh incluyendo 1 bodega y 1 estacionamiento Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia Nota: en el caso de un proyecto en construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.

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