Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2
Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, compuesto por 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas
Entregado en diciembre 2026
Los espacios públicos existentes serán desarrollados y convertidos en espacios verdes con nuevas y amplias aceras. Un nuevo centro cultural con una biblioteca de cine enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel.
Apartamento de 4 habitaciones 94m2 y 12m2 terraza en la planta 14
Precio: 3.200.000 sh incluyendo 1 bodega y 1 estacionamiento
Apartamento de 4 habitaciones 104m2 y 12m2 terraza en la 4a planta
Precio : 3,400,000 sh incluyendo 1 bodega y 1 estacionamiento
Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia
Nota: en el caso de un proyecto en construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo