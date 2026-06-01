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Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37430
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    J L Gordon, 5

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APARTAMENTO 4 PARTES CON SEA VIEW – Dos no del PLAGE GORDON Superficie: 94 m2 construidos + 10 m2 terraza Planta: 1 de 7 Partes: 4 3 dormitorios 2 baños Estacionamiento : 2 Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y ubicación privilegiada en este magnífico apartamento de 4 habitaciones en el corazón de Tel Aviv. Situado en Gordon Street, esta propiedad ofrece un estilo de vida urbano ideal, a solo un minuto a pie de cafés, restaurantes, playas, hoteles, sinagogas, gimnasios y supermercados. Todo lo que necesitas a diario está al alcance. Precio: 9,500,000 libras esterlinas Contacta con nosotros para organizar una visita.

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