  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel

Barrio residencial Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel

Hadera, Israel
de
$1,60M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 37537
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui te presenta con mucho! ✅ Apartamento 4 habitaciones luminosas de aproximadamente 96 m2, ✅ Completamente renovado, ✅️ Buen plan, ✅ Terraza solar, orientación suroeste, ✅ Cocina, suelo de baldosas, puertas, baños y aseos, ✅ Suite de padres, ✅️ 2 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura (Mamad), ✅ En el tercer piso con ascensor, ✅ Aire acondicionado, ✅ Aparcamiento. Edificio bien mantenido, cargas bajas! Cerca de escuelas, guarderías y centro médico. Acceso rápido a las carreteras 2, 4 y 6. Venta sólo 1.600.000 NIS, en lugar de 1.695.000 ¡NIS! ¡Una visita sin demora! Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,60M
Barrio residencial Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal
Netanya, Israel
de
$1,26M
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$2,24M
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,41M
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabu quartier remez a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,95M
Está viendo
Barrio residencial Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel
Hadera, Israel
de
$1,60M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$2,42M
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,05M
Nahalat Benyamin Street 116 Venta Exclusivo Construcción reciente 2.5 piezas convertidas en 2 piezas 50m2 con balcón de 5m2 2a planta Ascensor Precio : 2950.000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$596,400
apartamento 4 piezas dimri 3a planta vista gage bien mantenido proyecto de calidad sólo 2 para compensar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir