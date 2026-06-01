Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabu quartier remez a rishon lezion

Venta apartamento de 4 habitaciones Apartamento 4 habitaciones de aproximadamente 90 m2 1a planta fuera de 7 Suite para padres • Ascensor • Aparcamiento en el tabú • Espacio amplio de recepción • 2 aseos • 2 baños • 3 apartamentos por planta • 3 orientaciones: oeste-este-norte • Luminoso, luminoso y agradable apartamento todo el día • Acondicionadores de aire de techo • Barras de seguridad • Edificio muy bien mantenido y limpio! • Mamad equipada • Gratis inmediatamente – llaves de la oficina • Adecuado para residencia principal e inversión • Real oportunidad en un área buscada cerca de las salidas, el centro comercial Azrieli Rishon, la calle Rothschild y las mejores escuelas de la ciudad!