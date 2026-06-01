  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rishon LeZion
  4. Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabu quartier remez a rishon lezion

Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabu quartier remez a rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
de
$1,95M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 37024
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Herzl, 52 Old Central Bus Station

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta apartamento de 4 habitaciones Apartamento 4 habitaciones de aproximadamente 90 m2 1a planta fuera de 7 Suite para padres • Ascensor • Aparcamiento en el tabú • Espacio amplio de recepción • 2 aseos • 2 baños • 3 apartamentos por planta • 3 orientaciones: oeste-este-norte • Luminoso, luminoso y agradable apartamento todo el día • Acondicionadores de aire de techo • Barras de seguridad • Edificio muy bien mantenido y limpio! • Mamad equipada • Gratis inmediatamente – llaves de la oficina • Adecuado para residencia principal e inversión • Real oportunidad en un área buscada cerca de las salidas, el centro comercial Azrieli Rishon, la calle Rothschild y las mejores escuelas de la ciudad!

Localización en el mapa

Rishon LeZion, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
de
$1
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$712,000
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,51M
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Ascalón, Israel
de
$676,400
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabu quartier remez a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,95M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$897,120
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$5,40M
Exclusivo proyecto residencial en la calle Nahalat Benyamin: 5 tiendas de lujo alojamiento boutique 23 apartamentos y dos áticos excepcionales con terrazas y jacuzzi privado. Apartamentos con gran altura de techo y acabados limpios Final de la edición 2028 Permiso obtenido Garantías bancarias
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$3,73M
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto excepcional, situado en uno de los barrios más populares de Israel. Una ubicación estratégica en el corazón de Givat Shmouel, cerca de sinagogas, tiendas y carreteras que conducen directamente a Tel …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir