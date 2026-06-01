  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible

Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible

Ra'anana, Israel
de
$3,56M
1/6/26
$3,56M
31/5/26
$3,55M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37104
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Bonita casa de 7 habitaciones con amplio sótano. Un amplio jardín. Ideal para una familia, las habitaciones son amplias, agradables y luminosas. Cerca de escuelas y servicios.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
de
$5,89M
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$5,32M
Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
de
$5,66M
Barrio residencial Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israel
de
$10,90M
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Israel
de
$2,74M
Está viendo
Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible
Ra'anana, Israel
de
$3,56M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,96M
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,60M
Hatsfira Street en Bat Yam, callejón tranquilo a 200 metros de la playa y cerca del tranvía de Bat Yam a Tel Aviv Proyecto Pinoui-Binoui (nuevo edificio) al final de la construcción idealmente colocado. Características de alta gama Entrega prevista para junio 2026
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,88M
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir