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Barrio residencial A 50 m du bord de mer

Ascalón, Israel
de
$443,750
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9
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ID: 37767
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

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En el puerto deportivo de Ashkelon, en el edificio Ferreron, a 50 metros del mar, apartamento de 2 habitaciones en residencia con piscina. Muy buen producto de inversión o pie a tierra.

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Ascalón, Israel
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