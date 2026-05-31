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Barrio residencial A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman

Tel-Aviv, Israel
de
$2,01M
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9
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ID: 37684
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Malkhei Israel, 1

Sobre el complejo

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Situado en la calle Frishman, frente a la plaza Masaryk y cerca de la plaza Rabin, este apartamento goza de una ubicación céntrica y muy buscada en el corazón de Tel Aviv. En un edificio bien mantenido con ascensor y miklat, descubra unas 3 habitaciones de unos 100 m2, situadas en la 4a planta. El apartamento ha sido completamente renovado, con el reemplazo completo de infraestructura (electricidad, fontanería), y ofrece servicios modernos y elegantes. Cuenta con un amplio salón-comedor, una generosa suite parental y altos techos con volumen y carácter. Una pequeña terraza con orientación Masaryk Square completa esta propiedad. Precioso apartamento que combina encanto, comodidad y ubicación premium. Precio: 5.650.000 NSI.

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Tel-Aviv, Israel
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