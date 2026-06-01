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Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37025
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Meir Yaari, 11

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En el codiciado Korav Hatsafon, a pocos minutos a pie del parque Namal y Hayarkon. Edificio de lujo con 2 ascensores, vestíbulo de alta gama. Mini Ático de 129m2 + terraza de 28m2. 4 dormitorios, 2 baños, 3 aseos, lavandería, terraza con cocina al aire libre. 2 plazas de aparcamiento + bodega. Apartamento perfecto para una familia, con servicios muy altos. Producto raro.

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Tel-Aviv, Israel
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