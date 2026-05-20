Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur

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Proyecto Netivot
Mardochee Khayat le invita a descubrir el nuevo presale
Nuevo apartamento en Netivot!
Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad.
Edificio de 9 pisos
- Apartamentos de 4 habitaciones, con una superficie de 101 m2, además de 15 m2.
- Incluye: bodega y aparcamiento.
5 plantas
- Apartamentos de 3 habitaciones, con una superficie de 80 m2, además de 15 m2.
- Incluye: bodega y aparcamiento.
Condiciones de venta
- Precios fijos y finales, sin indexación.
- Instalación de pago: 20% en la reserva y el resto en la recogida de llaves.
- Garantía bancaria incluida.
Un barrio en auge:
El Negev se está expandiendo con el desarrollo de infraestructura, incluyendo un tren que conecta Tel Aviv y Jerusalén en menos de 40 minutos. Disfrute de un nuevo parque artificial ideal para paseos, así como la construcción de nuevas escuelas y una sinagoga.
¡Vive en la ciudad de Tsadikim!
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Netivot, Israel
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