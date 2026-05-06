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Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$10,20M
6/5/26
$10,20M
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$10,14M
;
9
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ID: 35894
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shlomo HaMelekh

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Yismach Melech Street, en Kfar David, suntuoso ático bañado en luz. Immense salón, 250 m2 terraza con vistas simplemente espectaculares del casco antiguo y sus murallas. Gran comedor, cocina moderna abierta, 3 suites. Casa inteligente, 2 plazas de aparcamiento privado y bodega.

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