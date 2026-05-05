  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Herbert samuel 34 projet aura

Barrio residencial Herbert samuel 34 projet aura

Hadera, Israel
de
$794,300
;
5
Dejar una solicitud
ID: 36294
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el proyecto del reconocido promotor AURA. Aura, propietario de muchos apartamentos en City Hadera. ¡Todas las tiendas y restaurantes están en la planta baja! Soucca tipo Mirpeset de unos 20 metros con impresionantes vistas al mar! ¡A sólo 50 metros de la estación central! Situado en el piso 24 y último! Entrega prevista: 01/03/2026. Honorarios de la agencia: 1,8%.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,06M
Barrio residencial A louer phenomenal cottage avec piscine a ashdod youd zayin
Asdod, Israel
de
$20,000
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,60M
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
de
$5,60M
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 pas du lac
Ascalón, Israel
de
$2,40M
Está viendo
Barrio residencial Herbert samuel 34 projet aura
Hadera, Israel
de
$794,300
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Ascalón, Israel
de
$574,262
Un proyecto residencial excepcional que redefine el arte del lujo vivo en un vibrante y creciente barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas compuestos por 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñado…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Mostrar todo Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Tel-Aviv, Israel
de
$5,65M
Rembrandt Street, cerca de la plaza Rabin y a unos 1 km del mar, en un ambiente central y buscado cerca del ayuntamiento y del centro médico Ichilov (muy central y área buscada con fuerte demanda de alquiler y patrimonio). - Situado en el sexto piso de un nuevo edificio entregado en 2025, e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Netanya, Israel
de
$1,45M
Apartamento en venta en Netanya! En Nof Hataylet, distrito de Nat600, apartamento de 130 m2, muy espacioso, en una torre de lujo con una vista eterna del mar. 22 m2 balcón. Incluye una bodega y aparcamiento privado y piscina!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir