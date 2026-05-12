  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Projet neuf hadera

Barrio residencial Projet neuf hadera

Hadera, Israel
de
$1,35M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 36564
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    David Shimoni

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
HADERA Una nueva generación de residencia Una nueva zona residencial moderna en el corazón de Hadera, entre el bosque y el mar Mediterráneo. ✔ 13 elegantes torres (16 a 36 plantas) ✔ 1 452 apartamentos de alto nivel ✔ Parque privado y paseo verde ✔ Tiendas y servicios al pie de los edificios ✔ Cerca de la estación oeste de Hadera ✔ Acceso rápido a ejes 2 y 4 ✔ Cerca del futuro centro tecnológico de Energy Park Apartamentos para todos los proyectos • 2 piezas inversores ideales • 3, 4 y 5 habitaciones familiares • Áticos con vista al mar o bosque ¿Por qué invertir en Hadera? Ciudad en proceso de transformación Ubicación estratégica entre la naturaleza y el centro del país Alto potencial para la recuperación

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$2,32M
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,30M
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Asdod, Israel
de
$756,800
Barrio residencial 5 pieces exceptionnel
Ascalón, Israel
de
$705,200
Barrio residencial Projet neuf a hadera le parc
Hadera, Israel
de
$3,33M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf hadera
Hadera, Israel
de
$1,35M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Mostrar todo Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Hadera, Israel
de
$2,25M
BZH Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro del prestigioso proyecto Villa V, apreciado por su belleza! Sus activos: - Apartamento amplio y luminoso de 4 + 1 habitaciones, - Hermoso edificio con piedra, madera y plantas, - Etapa 4/6, - Esplénd…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,61M
El apartamento está en rojo. 50m de la playa y Royal Beach Hotel. Ascensor directamente en el apartamento. Equipado y amueblado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Mostrar todo Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
En 25 rue Bnei Moshe, a pocos pasos de Yehuda Maccabi, un magnífico apartamento T3 se vende exclusivamente. Alrededor de 74 m2 de espacio habitable, muy luminoso. Amplio, elegante y renovado. Primera planta y media sin ascensor. Calle tranquila
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir