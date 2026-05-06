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Barrio residencial Nouvelle baisse de prix

Jerusalén, Israel
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$4,59M
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ID: 35587
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Nof Harim, 18

Sobre el complejo

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En el distrito de Beit Hakerem (Yeffe Nof), vivienda excepcional sólo 6 apartamentos, grandes 6.5 habitaciones individuales arriba, 4 exposiciones, con un gran salón-comedor-balcón; ascensor directamente sirviendo la habitación principal, suite principal, accesibilidad completa, mamá y estacionamiento. Encantador apartamento para visitar absolutamente!

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Jerusalén, Israel
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