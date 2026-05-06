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Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Bat Yam, Israel
de
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ID: 35721
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

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