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Barrio residencial 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
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ID: 36360
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 11

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Edificio ecléctico renovado! Planta alta con ascensor, a pocos minutos a pie del mar. Bonitos servicios... tranquilos, luminosos y verdes.

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Tel-Aviv, Israel
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