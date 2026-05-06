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Barrio residencial Beau 5 pieces immeuble de luxe

Netanya, Israel
de
$6,19M
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5
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ID: 36180
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    HaGefen, 19 Kupat Holim Clalit

Sobre el complejo

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Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Este proyecto está idealmente situado cerca de sinagogas, escuelas y un gran parque infantil. También se encuentra en un nuevo barrio donde la mayoría de los principales fabricantes ya han completado sus proyectos. Además, tiene fácil acceso a la autopista 2, proporcionando una excelente conectividad a Tel Aviv y Haifa. Las vistas desde los apartamentos ofrecen un panorama de las villas de Moshav Avihay, creando un ambiente sereno y pintoresco. Características del proyecto El proyecto Briga incluye 5 edificios residenciales que estarán rodeados de jardines y parques privados en la residencia, así como su galería comercial El proyecto Briga respeta todas las normas ambientales y económicas Un hermoso vestíbulo de una hermosa altura de techo Presentará un puesto de guardia y decoración por un designado 3 ascensores lujosos y rápidos y modernos La residencia tendrá un gimnasio y una sala de juegos (jumbori) una sinagoga El proyecto está acompañado por una garantía bancaria Características del apartamento 5 habitaciones de 147m2 con terraza de 19m2 Cada apartamento se vende con una bodega y plaza de aparcamiento, proporcionando un espacio de almacenamiento conveniente y acceso seguro para sus vehículos. Servicio interior muy lujoso cerámica granito de azulejos porcelana 100/100 Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado central. Puertas interiores de alta calidad Cocina de Regba , encimera de mármol con isla central Azulejos de baño hasta el techo Inodoros colgantes Home cinema preparation Tiendas eléctricas en toda la casa Válvula mezcladora de calidad Edición Junio 2025

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Netanya, Israel
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