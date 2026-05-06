  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve

Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve

Tel-Aviv, Israel
de
$3,70M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 35944
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 4

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡Venta! Único ático dúplex en un edificio boutique recientemente conservado Pitch of choice, cerca de Shenkin Street, en el corazón de Tel Aviv La nueva línea de tranvía está a sólo 2 minutos a pie 140 m2 de espacio habitable 80 m2 de azotea privada Situado en un edificio raro y arquitectónico Original: 4 dormitorios + 2 baños Configuración actual: 3 dormitorios 2 baños 1 aseo adicional arriba Gran suite parental creada combinando dos piezas Un nuevo parque público estará justo frente al edificio Celular : 2 bodegas Precio: 10.900,000 libras esterlinas

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
de
$2,37M
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,89M
Barrio residencial Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Asdod, Israel
de
$4,23M
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,84M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$1,18M
Está viendo
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
de
$3,70M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Mostrar todo Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Ascalón, Israel
de
$605,020
En el distrito de Agamim, a 50 metros del lago, en un hermoso edificio reciente, amplio y limpio apartamento de 4 habitaciones con sótano adyacente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Mostrar todo Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Jerusalén, Israel
de
$3,48M
Apartamento 3 habitaciones, 71 m2, completamente renovado – Situado en una ubicación estratégica entre las calles King George y Bezall, en el punto de encuentro de los barrios Rehavia y Nahlaot, y a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda. Terraza de 9 m2, soccah en el cuarto piso con ascensor…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Situado en la zona muy solicitada de Kerem HaTemanim, a pocos minutos a pie del mar, Shouk HaCarmel, Allenby Street y Kempinski y Royal Beach hoteles, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. Apartamento de 72 m2, situado en la segunda planta, consta de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir