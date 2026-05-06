  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial 3 pieces balcon parking

Barrio residencial 3 pieces balcon parking

Ramat Gan, Israel
de
$902,460
;
5
Dejar una solicitud
ID: 36064
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Ben Gurion,

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Y cuadrada de Ramat Gan 72 m2 + balcón Ascenseur + mamad + estacionamiento Super inversión

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,38M
Barrio residencial
Hof Ashkelon Regional Council, Israel
de
$2,00M
Barrio residencial Top affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$709,800
Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Asdod, Israel
de
$4,23M
Está viendo
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Ramat Gan, Israel
de
$902,460
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,22M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Dizengoff 43 es un edificio boutique situado estratégicamente a 2 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos a pie de la playa Ven a vivir a los pies de Kikar y todas estas tiendas Caracterí…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Mostrar todo Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Asdod, Israel
de
$1,45M
Amplio apartamento en Ashdod en venta con increíbles vistas al mar Magnífica residencia, 5 amplias habitaciones con impresionante terraza con vistas al mar. 3.20 metros de altura bajo techo, 3 WC, 2 baños. Cerca de la playa y todas las comodidades
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Ein Zurim, Jerusalem Residencia situada en la antigua Arnona, zona tranquila y arbolada. Entrega esperada en aproximadamente 1,5 años Amplias habitaciones con terraza, disponibles en 2,5 habitaciones — Muy atractivo en un área buscada y verde A poca distancia de la futura línea de tranví…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir