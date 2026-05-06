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Barrio residencial A vendre appartement 2 piEces rue dizengoff tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$878,800
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ID: 35987
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yodfat, 2

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Apartamento 2 habitaciones de 40 m2 Situado en la primera planta de la calle Dizengoff, cerca de Jabotinsky, en el corazón de Tel Aviv. La zona ofrece una vida urbana completa, combinando tiendas, cafeterías, restaurantes y accesibilidad. La propiedad fue diseñada por un arquitecto, con diseño optimizado y acabados limpios, y se beneficia de un ascensor en el edificio. Miklat junto al edificio. Precio solicitado: NIS 2,600,000.

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Tel-Aviv, Israel
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