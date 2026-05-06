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Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee

Ascalón, Israel
de
$1,22M
6/5/26
$1,22M
5/5/26
$1,22M
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8
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ID: 35538
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

Sobre el complejo

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En el distrito de la ciudad, en un edificio de lujo con jacuzzi y sauna. Terraza con jardín decorado por arquitecto interior, 5 habitaciones, vistas al mar, piscina privada. Excepcional.

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Ascalón, Israel
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