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Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
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$2,20M
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ID: 35940
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Deganya, 51

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FOR SALE - ALL JUSTY LIVRED APARTMENT 3 PARTS IN HEART OF NEVE TZEDEK 64 m2 sala de estar + dos balcones (5.05 m2 y 6.05 m2) 1a planta alta 2 dormitorios dormidos incluyendo una mamada 1 baño 2 balcones Exposición al noroeste Aparcamiento privado robótico Excepcional ubicación: a 2 minutos de Rothschild Boulevard, a 3 minutos del mercado del Carmelo y a 5 minutos de la playa Precio: 6.500,000 NIS

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