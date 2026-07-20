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Barrio residencial Lev hair beau 3 pieces avec terrasse souccah

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38368
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot Rothschild, 15

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Apartamento en venta en Lev Ha'ir, Tel Aviv, cerca de Rothschild y Neve Tzedek. Edificio reciente. 4a planta en 5 con ascensor. Tres habitaciones. 68 m2 + 12 m2 terraza al aire libre (Souccah). Mamad. Un estacionamiento. 1 bodega. Doble exposición. Precio: 4 950.000

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Tel-Aviv, Israel
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