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Barrio residencial Penthouse duplex a 2 pas du lac

Ascalón, Israel
de
$2,40M
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ID: 35543
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

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En un pequeño edificio de 4 plantas, un ático dúplex de 138m2 salón + 48m2 terraza, cocina muy bonita, bodega y 2 plazas de aparcamiento

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Ascalón, Israel
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