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Barrio residencial centre ville rehov ben hillel 15

Jerusalén, Israel
de
$672,400
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7
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ID: 38854
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Ben Yehuda, 5

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? 2.050.000 Sí, existe. ? ¡Inversión ideal! ? Centro – Rehov Ben Hillel 15 ✨ 2 habitaciones – 32 m2 ✨ Terraza ✨ Mamad ✨ 7a planta con ascensor ✨ Luminoso y agradable apartamento

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Jerusalén, Israel
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