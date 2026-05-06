  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Tel-Aviv, Israel
de
$1,03M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 35930
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaNagarim, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Magnífico apartamento de 2 habitaciones, diseñado por un arquitecto, con estacionamiento y almacenamiento en el proyecto de Four Florentine muy solicitado, a un precio atractivo. Ubicación: - A 5 minutos de Neve Tzedek - A 5 minutos de la calle Rothschild y del parque HaMasila - Mercado de pulgas y más. Características: - Amplia sala de estar y cocina con acceso a un soleado mirpeset orientado al oeste - Brillante y espacioso - Gran habitación con acceso al soleado mirpeset - 3a planta (con ascensor) - 51 m2 construidos + 7 m2 de mirpeset soleado - Bonito y acogedor hall de entrada - Proyecto de calidad con cafés alrededor - Aparcamiento privado - 7 m2 de almacenamiento, techo alto Precio: 3.050.000 NSI

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,45M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$5,50M
Barrio residencial Baka maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$3,99M
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,88M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$851,760
Está viendo
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,03M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartements meubles avec vue mer et jardins bahai deja loues investissement ou residence principale
Barrio residencial Appartements meubles avec vue mer et jardins bahai deja loues investissement ou residence principale
Barrio residencial Appartements meubles avec vue mer et jardins bahai deja loues investissement ou residence principale
Barrio residencial Appartements meubles avec vue mer et jardins bahai deja loues investissement ou residence principale
Barrio residencial Appartements meubles avec vue mer et jardins bahai deja loues investissement ou residence principale
Barrio residencial Appartements meubles avec vue mer et jardins bahai deja loues investissement ou residence principale
Haifa, Israel
de
$403,910
HAIFA • Desde 1 195 000 € (326,034), totalmente amueblado • Ya alquilado y gestionado por una empresa de gestión 24/7 • Vista panorámica al mar y vistas a los jardines bahá'í • Gimnasio 24 horas en el edificio • Espacios de trabajo • Balcón espacioso • Tres ascensores rápidos • Servicio de v…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf guivat chmouel
Barrio residencial Projet neuf guivat chmouel
Barrio residencial Projet neuf guivat chmouel
Barrio residencial Projet neuf guivat chmouel
Barrio residencial Projet neuf guivat chmouel
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf guivat chmouel
Barrio residencial Projet neuf guivat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$3,20M
Project Guivat Chmouel el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville
Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville
Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville
Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville
Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville
Ascalón, Israel
de
$574,600
Bonitas 5 habitaciones disponibles inmediatamente, en muy buen estado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir