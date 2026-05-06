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Barrio residencial Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$6,35M
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ID: 35577
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaNeviim Avenue, 8

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Unico apartamento dúplex-penthouse, idealmente situado en la 4a y superior planta. Rodeado de vegetación. 3 habitaciones2 baños y aseo. 1er nivel: amplio salón con cocina, otro dormitorio con baño y aseo. 71 m2 + balcón de unos 2 m2. 2o nivel: suite parental particularmente lujosa (unos 25 m2). Acceso a una magnífica terraza privada de unos 43 m2. Superficie total: aproximadamente 96 m2 de espacio habitable + unos 45 m2 de espacio exterior. Instalación de un ascensor en progreso (proyecto ya iniciado). Renovación de las partes comunes planeadas. Estacionamiento compartido.

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Tel-Aviv, Israel
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