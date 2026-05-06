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Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Hadera, Israel
de
$2,29M
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6
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ID: 35751
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Lakhish, 10

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Muy bonito apartamento de 4 habitaciones situado en el barrio "Le Park". Vista del parque. Este nuevo barrio tiene todas las ventajas: escuelas, parque, centro comercial... terraza muy grande de 28 m2 . vista al mar. 2 baños. 1 estacionamiento 4 ascensores

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Hadera, Israel
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