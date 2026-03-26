Barrio residencial Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer

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Venta exclusiva
En un nuevo programa inmobiliario firmado Carasso, entrega prevista en 2025
144 rue Ibn Gvirol
Cerca del complejo y tranvía de Basilea.
¡Un magnífico apartamento funcional!
¡El séptimo piso!
2 ascensores en el edificio
55 m2 de espacio habitable, además de un lujoso balcón cubierto de 7,5 m2 que ofrece impresionantes vistas del mar y el oeste!
1 baño y 2 aseos
Un espacio de almacenamiento privado de 5 m2
El apartamento, diseñado por un arquitecto, está totalmente amueblado y equipado (incluyendo electrodomésticos) con carpintería personalizada.
Mucho almacenamiento.
Una gran cocina con una elegante isla central.
Un espacio de trabajo en la habitación.
El edificio cuenta con un amplio y decorado hall de entrada, un jardín compartido con zonas de relajación y un magnífico paisaje, una sala de bicicletas y un moderno lavadero.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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