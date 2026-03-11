  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove

Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove

Ra'anana, Israel
$1,12M
6
ID: 34323
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Atidim

Sobre el complejo

Muy bonito apartamento en el centro de Raanana. Bar Ilan Street. Idealmente lugar. Cerca de todas las tiendas y transporte. Muy espacioso. 130 m2 neto. beneficio de 2 pequeñas terrazas. Mamad y estacionamiento. Completamente renovado. Invertir.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

